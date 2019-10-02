Пока вы не уснули:

Названа главная угроза дачам россиян

Страховщики выяснили , что летом 2019 года основной ущерб, который понесли российские дачники, был вызван стихийными бедствиями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование».

В Сирии испытали российскую С-500

Умер Карел Готт

В Праге на 81-м году жизни скончался чешский исполнитель Карел Готт, сообщает ТАСС. Кончину певца подтвердила его продюсер Анета Штолцова.

«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17

Депутаты парламента Нидерландов 1 страны «подробнее» расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing рейса MH17 «Малайзийских авиалиний». Местные СМИ сообщают, что парламентарии требуют пролить свет на вопрос закрытия воздушного пространства над Донбассом в момент авиакатастрофы.

Полицейские избили россиянина до смерти

В Вольске задержали двух полицейских , которые, по версии следствия, до смерти избили прохожего. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Саратовской области.

Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал

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Украинских интернет-пользователей возмутила опубликованная в Facebook фотография пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель , позирующей с бокалом вина и в ленте через плечо с надписью «RT Russia Today».

Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию

Северная Корея запустила не две ракеты , а одну. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр обороны Японии Таро Коно.

Ночью секретариат японского кабинета министров сообщил о запуске КНДР в сторону Японского моря двух баллистических ракет и падении одной из них в районе префектуры Симанэ, а также об отсутствии сообщений об ущербе кому— или чему-либо.

Зеленскому пообещали третий Майдан

На переговорах в Минске Украина согласилась на «формулу Штайнмайера» , предусматривающую проведение выборов в ЛНР и ДНР. Однако не все в Киеве согласны с решением президента Владимира Зеленского и обещают ему "третий Майдан". К чему может привести подписание «формулы Штайнмайера», разбиралась газета ВЗГЛЯД.

Подполковник МЧС назвал виновных в своей смерти

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Умер Гия Канчели