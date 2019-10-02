Пока вы не уснули: 

Названа главная угроза дачам россиян
Страховщики выяснили, что летом 2019 года основной ущерб, который понесли российские дачники, был вызван стихийными бедствиями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании «Сбербанк страхование».
В Сирии испытали российскую С-500
Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" был испытан Россией в Сирии, рассказали «Известиям» собеседники в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе.
Умер Карел Готт
В Праге на 81-м году жизни скончался чешский исполнитель Карел Готт, сообщает ТАСС. Кончину певца подтвердила его продюсер Анета Штолцова.
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17
Депутаты парламента Нидерландов 1 страны «подробнее» расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing рейса MH17 «Малайзийских авиалиний». Местные СМИ сообщают, что парламентарии требуют пролить свет на вопрос закрытия воздушного пространства над Донбассом в момент авиакатастрофы.
Полицейские избили россиянина до смерти
В Вольске задержали двух полицейских, которые, по версии следствия, до смерти избили прохожего. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Саратовской области.
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал
Украинских интернет-пользователей возмутила опубликованная в Facebook фотография пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, позирующей с бокалом вина и в ленте через плечо с надписью «RT Russia Today».
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
Северная Корея запустила не две ракеты, а одну. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр обороны Японии Таро Коно.
Ночью секретариат японского кабинета министров сообщил о запуске КНДР в сторону Японского моря двух баллистических ракет и падении одной из них в районе префектуры Симанэ, а также об отсутствии сообщений об ущербе кому— или чему-либо.
Зеленскому пообещали третий Майдан
На переговорах в Минске Украина согласилась на «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в ЛНР и ДНР. Однако не все в Киеве согласны с решением президента Владимира Зеленского и обещают ему "третий Майдан". К чему может привести подписание «формулы Штайнмайера», разбиралась газета ВЗГЛЯД.
Подполковник МЧС назвал виновных в своей смерти
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Высокопоставленный сотрудник МЧС убил себя в Московской области, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Умер Гия Канчели
Грузинский композитор Гия Канчели скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Рустави 2».