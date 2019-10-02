Бездомной певице из России нашли дом и работу в США

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Бездомной эмигрантке из России нашли дом и работу в США 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Полицейские в Лос-Анджелесе опубликовали в твиттере видео, на котором неизвестная женщина исполняет арию O mio babbino caro из оперы Пуччини «Джанни Скикки». Об этом сообщает «Дождь».
«Четыре миллиона человек называют Лос-Анджелес домом.
Четыре миллиона историй. Четыре миллиона голосов… иногда нужно остановиться и послушать один из них, чтобы услышать что-то прекрасное», — написали полицейские.
Ролик стал популярным и набрал почти миллион просмотров. Позже журналистам Los Angeles Times удалось установить личность певицы. Ею оказалась 52-летняя Эмили Замурка, бездомная эмигрантка из России.
Замурка рассказала журналистам, что приехала в США в 24-летнем возрасте, десять лет прожила в штате Миссури, работала в доме престарелых и ресторанах. Потом она перебралась в Ванкувер и начала давать уроки музыки. В 2005 году у нее начались проблемы со здоровьем, с лечением ей помогли друзья из России. После прохождения терапии в больнице Лос-Анджелеса Замурка решила остаться в Калифорнии и вернуться к преподаванию. Однако денег не хватало, и она стала подрабатывать игрой на скрипке на улицах. Однажды неизвестный выхватил скрипку и сломал ее, после чего денег у Замурки стало еще меньше. Арендодатель выгнал ее из квартиры, женщина осталась на улице и стала жить на пособие.
«Я сейчас сплю на картонке на парковке. Есть люди, которые сочувствуют мне, но я не хочу ни для кого быть обузой», — заявила она.
Эмили призналась, что испугалась, когда полицейский начал снимать ее на видео. Однако именно благодаря ему она стала знаменитой.
Активисты запустили кампанию по сбору денег на жилье для Замурки. За два дня они собрали 46 тысяч долларов из необходимых 65 тысяч.
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В мире , Видео , Лос-Анджелес , США
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