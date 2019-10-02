Шаг назад? Киев не подписывает «формулы Штайнмайера»

Шаг назад? В Киеве опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

В партии Владимира Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера» на встрече контактный группы по Донбассу в Минске . По словам депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко, украинская сторона лишь согласовала формулировки данного плана.

Глава внешнеполитического комитета Верховной рады , депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма ничего не подписывал 1 октября на встрече в Минске, на которой якобы была согласована «формула Штайнмайера».

«Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года», — сказал Яременко.

По его словам, Украина движется в направлении прекращения кровопролития в Донбассе. Однако он отметил, что Киев обладает правом «по-своему трактовать минские договоренности».

Минские соглашения были подписаны еще в 2015 году. Причиной стала военная операция Киева против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В согласовании документа приняли участие Россия , Украина, Франция Германия , которые представляют собой «нормандскую четверку». Основной задачей минских соглашений является урегулирование конфликта в Донбассе. Реализация договоренностей частично связана со снятием европейских антироссийских санкций. При этом Москва не раз указывала на нежелание Киева выполнять свою часть соглашений, а также отмечала, что не является стороной конфликта.

Заявление Яременко прозвучало на фоне сообщений о том, что делегация Украины в ходе встречи контактной группы в Минске подписала «формулу Штайнмайера» — план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, разработанный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Согласно документу, Киев должен предоставить республикам Донбасса особый статус и провести в регионе выборы.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», а также заявил о необходимости включения данного плана в закон об особом статусе Донбасса.

«Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Будет новый закон, который будет разработан парламентом в тесном сотрудничестве и после публичного обсуждения с общественностью. И в нем не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции», — сказал Зеленский.

По его словам, вопрос «формулы Штайнмайера» станет одной из тем предстоящего саммита «нормандской четверки», для которого теперь «нет преград».

При этом на новость о подписании «формулы Штайнмайера» отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное событие позитивным шагом.

«Подписание состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения саммита [в нормандском формате]. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — цитирует слова Пескова ТАСС.

Он также выразил надежду на дальнейшее продвижение по пути урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Евросоюз также положительно отреагировал на согласование плана по предоставлению особого статуса Донбассу. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, организация «последовательно поддерживает работу „нормандской четверки“.

»Итоги состоявшихся вчера в Минске дискуссий трехсторонней контактной группы, в том числе по так называемой формуле Штайнмайера, являются шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами», — подчеркнула Косьянчич.

Однако информацию о согласовании формулы негативно восприняли на Украине. Акции протеста против подписания данного документа прошли в Запорожье, Мариуполе, Харькове, Черновцах и Львове. Десятки человек собрались у различных правительственных зданий и выступили против этой инициативы.

Депутаты Верховной рады также неоднозначно оценили факт согласования «формулы Штайнмайера» со стороны Киева. К примеру, экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко предрек снятие санкций с России из-за этого плана. По его словам, данная формула якобы имеет «российское происхождение».

«Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — заявил Порошенко.

Выводы Порошенко поддержала и партия «Батькивщина», которой руководит Юлия Тимошенко . В партии считают, что подписание «формулы Штайнмайера» якобы угрожает национальной безопасности Украины.

«Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — заявили в пресс-службе партии.

При этом позитивно отреагировала на согласование «формулы Штайнмайера» лишь партия «Оппозиционная платформа — за жизнь», в которой данное событие назвали демонстрацией политической воли по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.