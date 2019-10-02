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Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods
Фото: РИА Новости
Фронтмен британской рок-группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс скончался на 64-м году жизни, пишет портал Louder.
Издание не сообщило причину смерти артиста, но обратило внимание, что умер он внезапно. Дату и место прощания родные и друзья сообщат поклонникам позже.
Группа Eddie and the Hot Rods была создана в 1975 году. Наибольшую известность коллективу принесла композиция "Do Anything You Wanna Do". За десятки лет существования группы Мастерс оставался единственным ее постоянным участником.
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