Умер лидер группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс

Фронтмен британской рок-группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс скончался на 64-м году жизни, пишет портал Louder.

Издание не сообщило причину смерти артиста, но обратило внимание, что умер он внезапно. Дату и место прощания родные и друзья сообщат поклонникам позже.

Группа Eddie and the Hot Rods была создана в 1975 году. Наибольшую известность коллективу принесла композиция "Do Anything You Wanna Do". За десятки лет существования группы Мастерс оставался единственным ее постоянным участником.