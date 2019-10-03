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Большинство британцев хочет референдума по сделке с ЕС и Brexit 

Прайм + ещё 1 56 минут назад
Британцы хотят повторного референдума по Brexit
Фото: РИА Новости
Больше половины британцев выступает за референдум о членстве страны в ЕС в случае, если премьер-министр Борис Джонсон не сможет согласовать с Брюсселем условия соглашения о выходе, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
Вынесения на всеобщее голосование вопроса о будущем Британии требуют 52% опрошенных, еще 23% считают, что решать судьбу страны в этом случае должен парламент, 25% затруднились ответить на этот вопрос.
В случае если премьер сможет согласовать с Брюсселем условия сделки, то одобрить ее на всенародном голосовании призывают 47% опрошенных, 29% британцев готовы доверить это парламенту.
Опрос был проведен 29-30 сентября, в нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних британцев.
Британия должна выйти из ЕС 31 октября. Ранее парламент принял закон, согласно которому премьер должен просить о переносе сроков Brexit, если сделка не будет согласована до 19 октября.
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В мире , Борис Джонсон , ЕС
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