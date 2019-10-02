Много паспортов: на Украине расследуют выдачу иностранных документов

Украинская Генпрокуратура расследует массовое получение иностранных паспортов жителями западных и восточных областей страны. В частности, представители ведомства намерены изучить документацию СНБО, которая была получена с 7 апреля по 26 сентября от ряда госорганов Украины . Соответствующее разрешение на доступ к документам прокуратура получила через суд.

Генеральная прокуратура Украины занялась расследованием массовой выдачи иностранных паспортов. Так, по данным ведомства, жители западных и восточных областей страны получали венгерские, румынские, польские и российские паспорта, сообщает телеканал «112 Украина».

По имеющейся информации, военная прокуратура через суд получила разрешение на доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которые содержат государственную тайну.

Таким образом, СНБО обязан предоставить прокуратуре документацию, полученную в период с 7 апреля по 26 сентября 2019 года от украинских минобороны , госпогранслужбы, службы внешней разведки, службы безопасности, МВД и других госорганов. Если это не будет сделано, в СНБО проведут обыск.

По мнению бывшего украинского депутата Владимира Олейника, украинцы получают иностранные паспорта потому, что не видят перспектив на Украине.

«Украинцы сейчас реально не видят перспективы [у себя в стране] для своих детей, внуков. Все убегают не от добра, а от беды. И здесь нет правонарушения, если ты простой гражданин, а не чиновник — получать другое гражданство», — обратил внимание Олейник в эфире радио Sputnik. В качестве примера политик привел Закарпатскую область, где, по его словам, «практически уже все имеют паспорта Венгрии».

«А что генпрокуратура расследует в отношении простого гражданина? Ну, изучит, создадут комиссию, она подготовит справку, и скажет: «Беда — половина украинцев уже не украинцы», — предположил собеседник радиостанции.

По его мнению, в Донбассе люди получают российские паспорта, так как украинские документы они получить не могут, а удостоверение личности, выданное в самопровозглашенной ДНР, «не дает возможности свободно передвигаться по миру».

«Поэтому в рамках гуманитарной помощи Россия приняла такое решение, причем она никого не заставляла и не ставила условий», — сказал Владимир Олейник.

24 апреля российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он отмечал, что принятый документ носит чисто гуманитарный характер. По словам Путина, российские власти не хотят создавать проблем Киеву, однако ситуация в юго-восточной части Украины свидетельствует о том, что такой указ жителям республик был необходим.

Через несколько дней после опубликования президентского указа в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов, куда уполномоченные лица ДНР и ЛНР привозили все пакеты документов своих граждан. После этого российские власти в ускоренном режиме предоставляли гражданство тем, кто подходил под специальные категории граждан, указанных в документе.

По данным МВД России, всего от жителей ДНР и ЛНР поступило порядка 90 тыс. заявлений на получение паспорта РФ в упрощенном порядке, передает RT.

«С начала реализации указа президента принято более 87 тыс. заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, в отношении 49 тыс. человек принято решение о приеме в гражданство», — отметили в российском ведомстве в сентябре.

Кроме того, в начале прошлого месяца поступили данные и от донецких властей. По их подсчетам, жителям ДНР было выдано более 15 тыс. паспортов, передает РИА «Новости».

«На текущий момент более 15 тыс. человек уже получили паспорта Российской Федерации, 35 тыс. граждан ДНР подали документы», — рассказали в пресс-службе МВД республики, отметив, что прием документов начался в мае.

Вместе с тем этот указ вызвал резкую критику со стороны киевских властей. Так, по мнению руководства страны, документ нарушает минские договоренности. Украинские власти также угрожали введением национальных санкций для «прекращения или максимального усложнения» процесса получения российского гражданства.

В качестве ответной меры Зеленский поручил правительству Украины подготовить законопроект, согласно которому россияне, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям», могли бы в упрощенном порядке получить украинские паспорта.

Кроме того, по словам лидера страны, стать украинцами смогут иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Однако эти меры, как заявляли ранее российские политики, не остановят процесс паспортизации и указ президента России не будет отменен.