Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой для Украины

Народный депутат Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что подписанная в Минске представителем Киева "формула Штайнмайера" недопустима для Украины, а также является угрозой для страны. Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, подписание документа является прямой угрозой для территориальной целостности, национальной безопасности и суверенитета Украины.