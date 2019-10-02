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Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой для Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Народный депутат Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что подписанная в Минске представителем Киева "формула Штайнмайера" недопустима для Украины, а также является угрозой для страны. Об этом она написала в своем фейсбуке.
По ее словам, подписание документа является прямой угрозой для территориальной целостности, национальной безопасности и суверенитета Украины.
Тимошенко также попросила президента Украины Владимира Зеленского устроить срочное собрание лидеров парламентских фракций для подробного объяснения того, что было подписано в Минске и "на какие действия дано согласие".
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В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Киев , Минск
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