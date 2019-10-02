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Сенаторы США просят ввести санкции за «преследование оппозиции» в России 

ТАСС 59 минут назад
Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин обратились с госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении российских чиновников, несущих, по их мнению, ответственность за преследование оппозиции в России. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером совместном письме Рубио и Кардина, под которым стоят подписи еще девяти американских законодателей.
"Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан, — отмечается в послании. — Призываем задействовать акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" и "Глобальный акт Магнитского" и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти нарушения прав человека".
"В то время как против некоторых лиц санкции были введены, в отношении многих других, включая генерального прокурора Юрия Чайку, министра юстиции Александра Коновалова, нет", — говорится в тексте.
Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.
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Комментарии59
В мире , Видео , Политика , Юрий Чайка , Майкл Помпео , Сергей Магнитский , Барак Обама , Бен Кардин , Стивен Мнучин , Александр Коновалов , Марко Рубио , Конгресс США , Правительство РФ , США
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