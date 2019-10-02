В Чили свыше 32 тысяч особей лосося «сбежали» от бизнесмена

Чили частный предприниматель потерял более 32 тысяч особей лосося, который уплыл с его фермы через дыры в ограждениях. Это произошло во вторник на предприятии города Кальбуко . О "побеге" стало известно благодаря местным жителям, которые сообщили в соцсетях о необычном большом количестве лосося в местном водоеме.

Национальная служба рыболовства и аквакультуры страны уточнила позже, что с предприятия "сбежали" 32 тысячи 485 особей. Специалисты обнаружили брешь и сейчас устанавливают дополнительные ограждения, пишет РИА Новости.

Отметим, что это не первый подобный случай в Чили. В прошлом году от норвежской фирмы уплыло 900 тысяч особей лосося. Это нанесло серьезный ущерб окружающей среде, поскольку лосось питается более мелкой рыбой и ракообразными.