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Партия Тимошенко считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Киева 

РИА Новости 2 часа назад
Тимошенко оценила «формулу Штайнмайера»
Фото: РИА Новости
Украинская партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева, а ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, говорится в заявлении партии, опубликованной на странице Facebook.
Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", — говорится в заявлении.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Комментарии
В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Юлия Тимошенко , МИД , ОБСЕ , Киев , Минск
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