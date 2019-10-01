Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» по Донбассу приведет к тому, что с России снимут санкции.

«Подписание формулы российского происхождения — формулы Путина — де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизацию оккупированного Донбасса, легитимизацию незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов», — написал Порошенко в Facebook.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» Киевом. Ранее Украина отказывалась ее подписывать.

При этом Зеленский был раскритикован на Украине как противниками, так и сторонниками «формулы»: первыми — за сам факт подписания, вторыми — за поставленные при этом условия. Националисты уже начали акцию протеста у офиса президента.

Тем не менее, теперь «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.