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Порошенко предрек снятие санкций с России из-за подписания «формулы Штайнмайера» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Киевом «формулы Штайнмайера» по Донбассу приведет к тому, что с России снимут санкции.
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«Подписание формулы российского происхождения — формулы Путина — де-факто означает ослабление или даже снятие санкций против России. А также: легитимизацию оккупированного Донбасса, легитимизацию незаконного референдума в Крыму и незаконной аннексии Крыма. Мы не допустим такого сценария развития событий. Мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов», — написал Порошенко в Facebook.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» Киевом. Ранее Украина отказывалась ее подписывать.
При этом Зеленский был раскритикован на Украине как противниками, так и сторонниками «формулы»: первыми — за сам факт подписания, вторыми — за поставленные при этом условия. Националисты уже начали акцию протеста у офиса президента.
Тем не менее, теперь «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.
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В мире , Видео , Киев
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