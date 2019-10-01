Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе

Пашинян сделал селфи с Путиным и другими президентами в автобусе

«Дорожное селфи. За это время мы приняли важное решение», — подписал фотографию премьер-министр Армении.

Напомним, Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, где он проведет переговоры с иранским коллегой Хасаном Роухани и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.