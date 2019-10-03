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СМИ сообщили о двух сценариях проведения выборов в Донбассе 

Rambler News Service + ещё 22 43 минуты назад
СМИ сообщили о двух сценариях выборов в Донбассе
Фото: РИА Новости
Офис президента Украины рассматривает два варианта проведения выборов в Донбассе по «формуле Штайнмайера», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Противники проведения досрочных выборов в конце весны 2020 года указывают, что до следующих очередных выборов на Украине останется слишком мало времени.
«Украина не очень хочет отрывать выборы на Донбассе от остальных, потому что после досрочных местных весной все равно будут очередные выборы осенью, а за полгода украинской власти политический ландшафт Донбасса может очень измениться», — сообщает издание.
Второй вариант предусматривает проведение выборов в октябре, наравне со всей страной. Но такой сценарий также устраивает не всех.
«Второй вариант предлагает синхронизировать донецкие выборы с общеукраинскими, и ждать с ними до последнего воскресенья октября 2020 года. Но пока неизвестно, удовлетворит ли такое решение все стороны, и кто и на каких основаниях будет руководить этими территориями еще почти год», — пояснили собеседники издания.
Мнения в поддержку разных вариантов разделились и пока стороны не могут прийти к соглашению. Перенести очередные выборы во всей стране на весну пока не представляется возможным, так как потребуется вносить изменения в Конституцию Украины, отмечает издание.
1 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил о согласовании «формулы Штайнмайера» и объяснил, как она будет работать. По его словам, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе, когда в регионе состоятся местные выборы. Этот закон должен вступить в силу после проведения местных выборов на основе конституции и украинского законодательства и после получения выводов ОБСЕ, отметил глава государства.
Зеленский также уточнил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря, а новый закон парламент разработает в сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.
2 октября пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook опубликовала копию письма в адрес представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании так называемой «формулы Штайнмайера».
«Формула Штайнмайера», названная так по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Выборы на Украине , Франк-Вальтер Штайнмайер , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Дарья Олифер , ОБСЕ , Украинская правда
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