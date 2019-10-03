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ДНР назвала срок разведения сил в Петровском и Золотом 

News.ru + ещё 5 22 минуты назад
ДНР назвала срок разведения сил в Петровском и Золотом
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
Процесс разведения сил на юго-востоке Украины в населённых пунктах Петровское и Золотой займёт 30 дней. Об этом сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы в Минске Алексей Никоноров.
Он напомнил, что по договорённости, достигнутой 1 октября, процесс начнётся с 7 октября.
Проходить он будет в течение 30 дней синхронно, зеркально на двух участках и включать ряд последовательных действий, в частности: отвод сил и средств, комплекс противоминных мероприятий, а также демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, — сказал Никоноров.
По его словам, сейчас обстановка на участке Петровское — Богдановка характеризуется нестабильностью. Миссия ОБСЕ регулярно отмечает нарушения режима прекращения огня, военную технику и вооружённых людей на этой территории.
Ранее News.ru писал, что 29 сентября украинские силовики нарушали режим прекращения огня, атаковав с территории ЛНР.
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