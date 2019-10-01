Стало известно о попытке ликвидировать Савченко

Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко

Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде.

«Она сказала, что ей поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — рассказал он.

Убитым должен был быть и сам Рубан. Покушение должно было произойти во время пересечения границы между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), куда они несколько раз ездили для того, чтобы посетить колонии, в которых содержатся пленные.

«Они так еще сказали дословно: "Команда — сделать Савченко дважды героем, ее посмертно и тебя заодно посмертно героем. И мы опоздали там на 15 минут, вы уже уехали". А выходили мы через другой "коридор". Не успели. Ну, я прекратил эти "безбашенные" поездки», — добавил Рубан.

«Только один человек, который концентрировал на ней внимание, — это бывший президент [Петр Порошенко]», — резюмировал он.

В марте 2018 года Савченко была задержана в Киеве. Ее заподозрили в подготовке теракта в центре украинской столицы и покушений на представителей украинской власти, в том числе на Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с Рубаном. Ранее его также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.