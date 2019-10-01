Стало известно о попытке ликвидировать Савченко

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о попытке Порошенко ликвидировать Савченко 

Lenta.ru 27 минут назад
Командование одного из украинских спецполков получило приказ ликвидировать бывшего народного депутата Украины Надежду Савченко. Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK, запись которой доступна в YouTube, сообщил бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
Рубан рассказал, что о приказе ликвидировать Савченко он узнал по телефону от одного из офицеров, с которыми контактировал, и передал эту информацию Надежде.
«Она сказала, что ей поступают подобные сигналы, а затем, через три месяца, у нее появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку», — рассказал он.
Убитым должен был быть и сам Рубан. Покушение должно было произойти во время пересечения границы между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР), куда они несколько раз ездили для того, чтобы посетить колонии, в которых содержатся пленные.
«Они так еще сказали дословно: "Команда — сделать Савченко дважды героем, ее посмертно и тебя заодно посмертно героем. И мы опоздали там на 15 минут, вы уже уехали". А выходили мы через другой "коридор". Не успели. Ну, я прекратил эти "безбашенные" поездки», — добавил Рубан.
Отвечая на вопрос, кто «заказал» его и Савченко, Рубан ответил, что нардеп была неинтересна ни Службе безопасности Украины, ни Верховной Раде.
«Только один человек, который концентрировал на ней внимание, — это бывший президент [Петр Порошенко]», — резюмировал он.
В марте 2018 года Савченко была задержана в Киеве. Ее заподозрили в подготовке теракта в центре украинской столицы и покушений на представителей украинской власти, в том числе на Порошенко. В качестве доказательств СБУ предоставила видео, на котором депутат обсуждает госпереворот с Рубаном. Ранее его также обвинили в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.
В 2016 году она была приговорена российским судом к 22 годам тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года ее помиловал президент России Владимир Путин. После возвращения на Украину Савченко занялась политикой и стала депутатом Верховной Рады. В 2019 году после смены власти на Украины она решила вновь баллотироваться в следующий созыв парламента по одномандатному округу в Донецкой области, но не получила нужной поддержки избирателей.
Последние новости
Назван легкий способ избавиться от диабета Назван легкий способ избавиться от диабета Полковник СКР умер после нападения в Москве Полковник СКР умер после нападения в Москве Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки
Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Антон Волошин , Владимир Рубан , Петр Порошенко , Надежда Савченко , Владимир Путин , Игорь Корнелюк , СБУ , Верховная Рада , ВГТРК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Украина подписала «формулу Штайнмайера»194
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
Дело MH17: Нидерланды получили ответ260
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки500
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске6
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»8
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Дудю рассказали о причине развала СССР
01:10
Дудю рассказали о причине развала СССР
Общество
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
На больной Заворотнюк зарабатывают миллионы
03:01
На больной Заворотнюк зарабатывают миллионы
Шоу-бизнес
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
04:37
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
В мире
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
03:51
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
В мире Украина
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
01:30
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение