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Посол Германии рассказал о вынесенных немцами уроках по отношению к России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названы усвоенные немцами уроки по отношению к РФ
Фото: РИА Новости
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр призвал не забывать итогов Второй мировой войны и бережно относиться к истории. Об этом он заявил в Институте всеобщей истории Российской академии наук на конференции «80-летие начала Второй мировой войны».
«Важно сохранять память о неизмеримом горе, вызванном Второй мировой войной, а также о чудовищных жертвах, принесенных народами Советского Союза для победы. В то же время необходимо извлекать уроки из истории. Один из таких уроков для немцев — стремление не допустить когда-либо вновь по отношению к России безмолвия или враждебности», — сказал Андреас фон Гайр, передает ТАСС.
Он также отметил «ответственность Германии перед лицом истории и перед последующими поколениями». «Международная политика не должна определяться произволом и насилием, действовать когда-либо еще в обход интересов наших соседей недопустимо», — заявил Андреас фон Гайр.
Кроме того, посол призвал «стимулировать открытый, честный и конструктивный диалог по трудным вопросам актуальной повестки дня».
В связи с этим он напомнил о совместном трехтомном германо-российском учебнике по истории XVIII-XX вв., который был издан в рамках работы Российско-германской комиссии историков, и о соглашении о передаче и использовании данных советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену.
Напомним, соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» было подписано Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии в конце сентября.
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Комментарии1
В мире , РАН , ИТАР-ТАСС , Германия
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