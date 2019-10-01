«Осведомителя» о разговоре Трампа с Зеленским допросят

Трамп допустил возможность допроса написавшего на него жалобу осведомителя и его источника

Президент США Дональд Трамп допустил во вторник возможность допросить сотрудника разведки, написавшего жалобу на главу государства, а также того, кто предоставил ему информацию, которая приводилась в документе. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Если так называемый "осведомитель" обладает информацией не из первых рук, и почти все, что он говорил о моей "идеальной" телефонной беседе с президентом Украины [Владимиром Зеленским] неверно (к стыду [спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси и [председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама] Шиффа), почему мы не вправе допросить и узнать все от осведомителя, а также от того, кто предоставил ему все эти ложные сведения", — написал президент.

Он вновь дал высокую оценку телефонному разговору с Зеленским и подчеркнул, что не оказывал давления на украинского лидера, как тот и подтвердил ранее сам.

В понедельник Трамп заявил, что Белый дом "пытается раздобыть информацию" об осведомителе. Президент также считает, что нужно рассмотреть вопрос об аресте Шиффа за госизмену в связи с возможным искажением с его стороны телефонной беседы американского и украинского лидеров. На прошлой неделе Трамп неоднократно критиковал конгрессмена за это. Глава государства также призвал "на самом высоком уровне" допросить председателя спецкомитета.

Скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, о котором говорилось в жалобе, привел к началу процедуры импичмента в отношении президента США. Как утверждают его политические оппоненты, Трамп во время звонка пытался убедить украинского лидера начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.