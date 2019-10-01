Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп допустил возможность допроса написавшего на него жалобу осведомителя и его источника 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
«Осведомителя» о разговоре Трампа с Зеленским допросят
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп допустил во вторник возможность допросить сотрудника разведки, написавшего жалобу на главу государства, а также того, кто предоставил ему информацию, которая приводилась в документе. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.
"Если так называемый "осведомитель" обладает информацией не из первых рук, и почти все, что он говорил о моей "идеальной" телефонной беседе с президентом Украины [Владимиром Зеленским] неверно (к стыду [спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси и [председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама] Шиффа), почему мы не вправе допросить и узнать все от осведомителя, а также от того, кто предоставил ему все эти ложные сведения", — написал президент.
Он вновь дал высокую оценку телефонному разговору с Зеленским и подчеркнул, что не оказывал давления на украинского лидера, как тот и подтвердил ранее сам.
В понедельник Трамп заявил, что Белый дом "пытается раздобыть информацию" об осведомителе. Президент также считает, что нужно рассмотреть вопрос об аресте Шиффа за госизмену в связи с возможным искажением с его стороны телефонной беседы американского и украинского лидеров. На прошлой неделе Трамп неоднократно критиковал конгрессмена за это. Глава государства также призвал "на самом высоком уровне" допросить председателя спецкомитета.
Скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, о котором говорилось в жалобе, привел к началу процедуры импичмента в отношении президента США. Как утверждают его политические оппоненты, Трамп во время звонка пытался убедить украинского лидера начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.
Белый дом на прошлой неделе обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
ТАСС: последние новости
Источник: Украина подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы в Минске Источник: Украина подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы в Минске Украинская делегация создала в ПАСЕ группу "Балтик плюс" для противодействия России Украинская делегация создала в ПАСЕ группу "Балтик плюс" для противодействия России Путин прибыл в Ереван Путин прибыл в Ереван
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генпрокуратура РФ , Конгресс США , Министерство юстиции США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Украина подписала «формулу Штайнмайера»30
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
Дело MH17: Нидерланды получили ответ103
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки438
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске2
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»8
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
04:37
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
В мире
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
03:51
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
В мире Украина
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
01:30
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
Политика
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
03:48
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Социология Общество
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
00:43
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение