В Ватикан пришли с обысками

В Ватикане изъяли материалы по делу о незаконных финансовых операциях

Ряд документов, а также электронные носители были конфискованы в Ватикане во время обысков, проведенных при расследовании дела о незаконных финансовых операциях. Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

Операция по изъятию материалов была санкционирована ватиканским департаментом правосудия "с ведома вышестоящих органов".

"Данные действия связаны с заявлением, поданным летом ватиканским банком ИОР [Институт религиозных дел] и отделом общего надзора о некоторых финансовых операциях, произведенных ранее", — говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.

При этом в нем не уточняется, о каких именно операциях идет речь.