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В Ватикане изъяли материалы по делу о незаконных финансовых операциях 

ТАСС 39 минут назад
В Ватикан пришли с обысками
Фото: РИА Новости
Ряд документов, а также электронные носители были конфискованы в Ватикане во время обысков, проведенных при расследовании дела о незаконных финансовых операциях. Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.
Операция по изъятию материалов была санкционирована ватиканским департаментом правосудия "с ведома вышестоящих органов".
"Данные действия связаны с заявлением, поданным летом ватиканским банком ИОР [Институт религиозных дел] и отделом общего надзора о некоторых финансовых операциях, произведенных ранее", — говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.
При этом в нем не уточняется, о каких именно операциях идет речь.
После избрания нынешнего Папы Римского Франциска в СМИ настойчиво ходили слухи о его намерении расформировать ИОР, который подозревался в непрозрачности финансовых операций. Франциск поручил провести серьезную реформу ватиканского финансового института, приведя его в полное соответствие международным нормам банковского сектора.
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Комментарии2
В мире , Происшествия , ФРАНЦИСК , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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