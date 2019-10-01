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В офисе Зеленского изъяли копии секретных документов 

Rambler News Service 58 минут назад
В офисе Зеленского изъяли копии секретных документов
Фото: РИА Новости
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины изъяли из офиса президента Украины Владимира Зеленского копии документов, касающихся инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Об этом сообщает директор ГБР Роман Труба.
«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», — приводит его слова агентство «Украинские новости».
По его словам, многие из этих документов составляют государственную тайну.
20 сентября Печерский суд Киева разрешил ГБР изъять из офиса президента копии секретных документов, касающихся прохождения украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году без разрешения со стороны России. Как отмечалось в постановлении суда, речь шла об указах президента Украины о «неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовских морях и Керченском проливе» и указе о введении военного положения в стране.
13 сентября украинских моряков, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе и впоследствии отпущены, допрашивало ГБР. Об этом сообщал адвокат моряков Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter.
В мае ГБР по заявлению Андрея Портнова открыло уголовное дело о возможном факте госизмены первых лиц государства, включая бывшего президента страны Петром Порошенко. В ведомстве уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда российские силовики задержали украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море.
Через три дня после инцидента в Керченском проливе Петр Порошенко подписал закон о введении в ряде областей Украины военного положения сроком на 30 дней.
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