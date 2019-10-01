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Раскрыто отношение северокорейцев к предателям 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыто отношение северокорейцев к предателям
Фото: РИА Новости
Семьи северокорейских перебежчиков, оставшиеся на родине, имеют очень большое влияние. Об этом изданию NK News рассказал один из покинувших страну мужчин.
По словам Тэ Иль Схима, перебравшегося в Южную Корею в 2018 году, ранее семьи перебежчиков презирались окружающими, однако теперь ими восхищаются.
«Среди обычных людей [они] уступают в богатстве только наркодилерам», — отметил он, добавив, что окружающим иногда тоже что-то перепадает.
Мужчина также рассказал, что жители убегают от плохой жизни, однако если их ловят, то условия им не улучшают, что было бы логичнее, а отправляют их на перевоспитание. В итоге это порождает глубокое недовольство даже на высоких уровнях. В качестве примера Тэ Иль Схим привел историю мужчины по имени Ли. Тот работал в министерстве госбезопасности провинции Янгандо и совершил самоубийство после того как его, предположительно, начали преследовать за помощь потенциальным перебежчикам.
Схим отметил, что суицид «в Северной Корее считается актом неповиновения», и семьи таких людей сурово наказываются. История с «коварным чиновником» высокого ранга, который таким образом пошел против правительства, потрясла всю провинцию и имела последствия для всей страны, добавил он.
Он также рассказал, что раньше беглецы действовали чуть ли не в одиночку и боялись рассказать кому-либо о планах, а теперь все активнее используют спрятанные мобильные телефоны и делятся друг с другом информацией. При этом основным залогом успешного побега из страны, а также камнем преткновения является большая взятка пограничникам.
По мнению Схима, перебежчики позитивно влияют на будущее родины, в том числе передавая сведения о другой жизни. «Я думаю, что придет время, когда северокорейцы не будут просто сидеть и смотреть», — отметил перебежчик.
В 2018 году сообщалось, что с января по ноябрь из Северной Кореи в Южную сбежали 1042 человека.
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В мире , Южная Корея
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