Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гражданину Молдавии запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленточки 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Украина выгнала гражданина Молдавии из-за ленточки
Фото: ТАСС
Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну на три года гражданину Молдавии из-за георгиевской ленты в его машине, сообщила во вторник пресс-служба Могилев-Подольского погранотряда.
"В салоне собственного автомобиля "ВАЗ" человек пристроил полосатую георгиевскую ленту, запрещенную в нашей стране. Пограничники символ сепаратизма изъяли. В отношении гражданина Молдовы вынесли постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", — цитирует заявление погранотряда сайт Могилев-Подольского городского совета.
По словам пограничников, гражданин Молдавии прибыл в межгосударственный пункт пропуска паромного сообщения "Цекиновка-Сорока" 30 сентября.
"С начала 2019 года больше десятка иностранцев, которые использовали георгиевские ленты, были привлечены пограничниками к административной ответственности", — отметили в ведомстве.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 35 до 105 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Последние новости
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке "Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания
Комментарии
В мире , РИА Новости , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Украина подписала «формулу Штайнмайера»35
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
Дело MH17: Нидерланды получили ответ144
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки444
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске4
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»8
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
04:37
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
В мире
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
03:51
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
В мире Украина
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
01:30
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
Политика
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
03:48
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Социология Общество
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
00:43
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение