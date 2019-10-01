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Украина заявила о создании блока противодействия России в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Украина настроила участников ПАСЕ против России
Фото: Reuters
Руководитель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что в структуре организации появилась постоянная группа «Балтик плюс», которая будет противодействовать России.
«Договорились с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о дальнейшей системной работе по созданию механизмов по возвращению доверия в ПАСЕ. Следующая встреча группы состоится в Киеве», — написала Ясько в своем Facebook.
Она пояснила, что главной задачей объединения станет продолжение «политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».
«Наш первый шаг — отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов», — добавила Ясько.
Глава украинской делегации отметила, что целью группы также будет «возвращение доверия в ПАСЕ», которое якобы было подорвано восстановлением прав российской делегации.
Ранее в Парламентской ассамблее Европы, комментируя отказ Украины от участия в сессии организации из-за восстановления прав России, заявили, что Киев обязан направить делегацию для работы в уставных органах Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
Председательствующая в Совете Европы Франция предложила создать механизм введения ответственности за нарушения устава СЕ, который в том числе предполагает наложение санкций.
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Комментарии
В мире , Совет Европы , Грузия , Латвия , Литва , Эстония
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