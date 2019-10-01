Украина настроила участников ПАСЕ против России

Украина заявила о создании блока противодействия России в ПАСЕ

Руководитель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что в структуре организации появилась постоянная группа «Балтик плюс», которая будет противодействовать России

«Договорились с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией о дальнейшей системной работе по созданию механизмов по возвращению доверия в ПАСЕ. Следующая встреча группы состоится в Киеве», — написала Ясько в своем Facebook.

Она пояснила, что главной задачей объединения станет продолжение «политики непризнания аннексии Крыма, осуждения оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдавии».

«Наш первый шаг — отказ от празднования 70-й годовщины организации, которая потеряла свой авторитет в глазах миллионов граждан государств-членов», — добавила Ясько.

Глава украинской делегации отметила, что целью группы также будет «возвращение доверия в ПАСЕ», которое якобы было подорвано восстановлением прав российской делегации.

Ранее в Парламентской ассамблее Европы, комментируя отказ Украины от участия в сессии организации из-за восстановления прав России, заявили, что Киев обязан направить делегацию для работы в уставных органах Совета Европы , так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Председательствующая в Совете Европы Франция предложила создать механизм введения ответственности за нарушения устава СЕ, который в том числе предполагает наложение санкций.