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В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации из США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 51 минуту назад
Решение о переносе заседаний первого комитета ООН из Нью-Йорка будут принимать страны-участники международной организации, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Представитель генсека ООН признался, что «не видел никакого официального запроса относительно переноса комитета», однако отметил, что «любое решение о работе комитета [по вопросам разоружения и международной безопасности] Генассамблеи принимается странами-членами», передает ТАСС.
Напомним, 10 человек из российской делегации, которые в сентябре должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США.
После этого в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, а глава ведомства Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Он также пообещал приготовить США «сюрприз».
Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.
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В мире , Видео , США , Сергей Лавров , Стефан Дюжаррик , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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