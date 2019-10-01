Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия предложила перенести заседания ООН по разоружению в Женеву 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Россия предложила проводить заседания ООН в Женеве
Фото: РИА Новости
Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
По его словам, разговоры о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США периодически всплывают на протяжении последних десятилетий со стороны многих стран. К примеру, в Женеву, где уже давно на регулярной основе проходят крупные многосторонние мероприятия и принимаются важные решения.
"У нас нет противопоказаний относительно того, чтобы такая активность только нарастала. Как известно, в свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи", — добавил Гатилов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Последние новости
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке "Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания
Комментарии
В мире , Мария Захарова , Геннадий Гатилов , Леонид Слуцкий , Сергей Лавров , Константин Косачев , Генассамблея ООН , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Совет Федерации , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Украина подписала «формулу Штайнмайера»35
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
Дело MH17: Нидерланды получили ответ144
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки444
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске
Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске4
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»
Эрдоган пригрозил «прийти внезапно однажды ночью»8
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
04:37
Дело MH17: Нидерланды получили ответ
В мире
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
03:51
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
В мире Украина
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
01:30
WSJ: скандал из-за Украины вызывает у Путина улыбку
Политика
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
03:48
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Социология Общество
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
00:43
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение