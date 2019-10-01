Россия предложила проводить заседания ООН в Женеве

Россия из-за визовой политики США предлагает перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, заявил журналистам постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
По его словам, разговоры о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США периодически всплывают на протяжении последних десятилетий со стороны многих стран. К примеру, в Женеву, где уже давно на регулярной основе проходят крупные многосторонние мероприятия и принимаются важные решения.
"У нас нет противопоказаний относительно того, чтобы такая активность только нарастала. Как известно, в свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи", — добавил Гатилов.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации.