Установили рекорд: Грузия потеряла туристов

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Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми в сентябре оказался самым низким за 10 лет 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Поток пассажиров в международных аэропортах Тбилиси и Батуми в сентябре текущего года оказался самым низким за последние 10 лет. Об этом во вторник сообщила заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми, Теа Закарадзе.
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"По последним данным, в сентябре поток пассажиров снизился на 17% в тбилисском аэропорту и на 12% в батумском. Это первый случай за последние 10 лет, когда у нас такие плохие показатели", — приводит слова Закарадзе Первый канал Общественного вещателя Грузии.
Закарадзе подчеркнула, что подобная статистика "напрямую связана с запретом рейсов из России" и выразила надежду, что в 2020 году больше туристов посетят Грузию.
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В мире , Видео , Кавказ , Батуми , Тбилиси
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