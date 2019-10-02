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Как президент Украины объяснил «формулу Штайнмайера» согражданам 

Российская Газета + ещё 92 1 час назад
Во вторник трехсторонняя контактная группа по урегулированию на востоке Украины подписала согласованный план выполнения политической части Минских соглашений, известный как "формула Штайнмайера". Это открывает возможность для проведения саммита "нормандской четверки" — встречи глав России, Украины, Германии и Франции.
На этот раз представитель Киева на мирных переговорах Леонид Кучма не стал срывать переговоры и отказываться от подписания документа, как это случилось две недели назад. Причину такой сговорчивости следует искать в изменившейся после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк обстановке: Дональд Трамп во время встречи с ним не проявил никакого интереса к проблематике Донбасса и отказался быть еще одним посредником, а президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, снова настоятельно указали Киеву на необходимость движения к миру без выставления новых условий.
О Штайнмайере в команде Зеленского вспомнили исключительно как о поводе для встречи в нормандском формате и в расчете на то, что там можно будет переписать Минские соглашения в угоду Украине. Новые требования и условия, выходящие за рамки или прямо противоречащие существующей договорной базе, озвучивались не только многочисленными советниками Зеленского, но и главой МИД Пристайко. И все они хором твердили, что особого статуса для Донбасса не будет. Однако в Москве, Париже и Берлине неоднократно и недвусмысленно давали понять, что сначала произойдет подписание "формулы Штайнмайера" в ранее согласованном виде — с особым статусом и выборами, а потом уже обсуждение этого документа за "круглым столом" главами государств.
Учитывая важность момента — а против любого диалога с Донецком и Луганском выступали все киевские "ястребы", — Владимир Зеленский лично подтвердил подписание документа и анонсировал разведение войск на двух участках линии разграничения. "Сняты последние препоны к саммиту нормандской четверки", — провозгласил на специальном брифинге украинский президент.
Зеленский лично подтвердил подписание документа и анонсировал разведение войск
Впрочем, его последующие высказывания заставляют заподозрить, что ему больше была важна сама возможность оказаться в обществе мировых лидеров, чем реальный мир. "Если там кто-то будет, выборов не будет. Мы никогда не пойдем, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", — завел Зеленский старую песню о мифических "российских войсках" и "террористах" на Донбассе и озвучил тезис, позволяющий Киеву отказаться от проведения выборов на "неподконтрольных территориях". Он также обещал украинцам не допустить "никакой капитуляции" и тем лишний раз показал, что, как и Порошенко, о мире мыслит категориями войны. Примечательно также, что Зеленский увязал подписанный документ с выводом неких "войск" с территории Донбасса и возвращением Украине контроля над границей, хотя ни о чем подобном в формуле не упоминается.
Прямая речь
Мартин Сайдик, спецпредставитель председателя ОБСЕ:
— Члены Контактной группы, включая представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы". Относительно проведения выборов еще предстоит много работы внутри Контактной группы и в "нормандском формате". Там есть вопросы безопасности и много-много других.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
— Позитивно оцениваем согласование Контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.
Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:
— Это, вне всякого сомнения, победа здравого смысла, и это общий успех. Но прежде всего тех, кто ждет разрешения конфликта, а это жители юго-востока, для которых эта формула вырабатывалась и для которых она рано или поздно сработает. И пытаться делить этот успех на "наш" и "не наш" — значит опять вольно или невольно провоцировать срыв налаживающегося процесса. Националисты в Киеве уже пошли вперед. Не надо им помогать.
Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике:
— Все условия, которые выдвинула Москва для проведения встречи в "нормандском формате", согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой.
Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры:
— Министр иностранных дел России Сергей Лавров от имени российской стороны выдвигал три базовых условия для проведения саммита "нормандской четверки". Первое — подписание в Контактной группе "формулы Штайнмайера". Второе — разведение сторон от линии соприкосновения на согласованных участках. Третье — предварительное согласование содержания итогового документа саммита".
Владислав Дейнего, представитель ЛНР на переговорах в Минске:
— Еще очень длительный этап работы нам предстоит над реализацией принятых обязательств. Но главное — то, что "формула Штайнмайера" подписана всеми участниками переговоров, и сейчас этот механизм запускается в работу.
Владимир Бидевка, председатель Народного совета ДНР:
— К сожалению, у нас нет веры в украинских политиков. То, что Украина поставила свою подпись под "формулой", вовсе не означает, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства. Однако есть и позитивный момент: Киев выполнил условия встречи стран — гарантов Минских соглашений.
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