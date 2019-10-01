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Макрон призвал реализовать «формулу Штайнмайера» 

Rambler News Service 1 час назад
Макрон призвал реализовать «формулу Штайнмайера»
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвал реализовать «формулу Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе, передает «Европейская правда».
«Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе "формулы Штайнмайера ". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения», — заявил Макрон.
По его словам, в следующие несколько неделе будет организован саммит лидеров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).
«Формула Штайнмайера», названия по фамилии ее автора президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу и проведение новых выборов, которые будут проходить под контролем ОБСЕ и решат дальнейшую судьбу региона.
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В мире , Европа , Политика , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Эммануэль Макрон , ОБСЕ , Совет Европы , Франция
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