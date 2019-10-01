Макрон призвал реализовать «формулу Штайнмайера»

«Летом мы договорились об обмене пленными. Далее мы должны двигаться на базе "формулы Штайнмайера ". Речь идет о выполнении Минских договоренностей, о линии разграничения», — заявил Макрон.

По его словам, в следующие несколько неделе будет организован саммит лидеров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция).