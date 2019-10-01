Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гонконге задержали 51 подозреваемого в изготовлении коктейлей Молотова 

РИА Новости 1 час назад
Более 50 человек задержаны в Гонконге
Фото: РИА Новости
Полиция Гонконга задержала более 50 подозреваемых в изготовлении коктейлей Молотова и взрывчатых веществ к демонстрациям, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Полицейские обнаружили несколько объектов, где предположительно изготавливались коктейли Молотова и взрывчатые вещества. Они изъяли большое количество ударного оружия, опасные материалы и экипировку и задержали 51 человека.
Их подозревают в хранении ударного оружия, незаконном собрании, а также в хранении инструментов, которые могут быть использованы в противозаконных целях. Предполагается, что задержанные могут быть связаны с недавними демонстрациями.
Несмотря на то, что Гражданскому фронту за права человека отклонили заявку на проведение демонстрации 1 октября, многие гонконгцы все равно вышли на улицы. Правительство Гонконга из соображений безопасности было вынуждено отменить праздничный фейерверк, а церемонию поднятия флага перенести с улицы в помещение. Протестующие называют запланированную акцию на 1 октября "днем скорби".
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в начале сентября заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут проведены в октябре, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований антиправительственных демонстрантов.
Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют выполнить "все пять требований — ни одним меньше". Они требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Последние новости
"Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке "Мисс Украина" отказалась давать интервью на украинском языке Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания
Комментарии
В мире , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело MH17: Россию попросили о помощи
Дело MH17: Россию попросили о помощи347
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова8
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина298
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро2
Видео
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
03:31
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Политика
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Москва достигла «барического дна»
02:44
Москва достигла «барического дна»
Погода Новости Москвы