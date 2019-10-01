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В ДНР сообщили об уничтожении БПЛА силовиков в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В ДНР сообщили об уничтожении БПЛА силовиков в Донбассе
Фото: РИА Новости
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило разведывательный беспилотник украинских силовиков в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.
"За прошедшие сутки в районе населенного пункта Старомихайловка (поселок на западе Донецка — ред.) уничтожен очередной БПЛА вооруженных формирований Украины, который использовался боевиками 28-й бригады для ведения разведки", — сказал Айгистов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Донецк , Старомихайловка
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