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Макрон заявил в ПАСЕ, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации 

ТАСС 1 час назад
Макрон встал на сторону российской делегации в ПАСЕ
Фото: РИА Новости
Макрон заявил в ПАСЕ, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
"Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма", — сказал глава республики, выступая во вторник на заседании ПАСЕ.
"Вы приняли соответствующее решение, и я без какой-либо наивности поддерживаю это решение", — добавил он, обращаясь к делегатам осенней сессии ассамблеи.
Франция в настоящее время является страной-председателем в Совете Европы.
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