Макрон встал на сторону российской делегации в ПАСЕ

Макрон заявил в ПАСЕ, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации

Макрон заявил в ПАСЕ, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.

"Я полностью поддерживаю сделанный выбор о том, чтобы Россия осталась в Совете Европы, поскольку я убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму, он сам участвовал в создании этого гуманизма", — сказал глава республики, выступая во вторник на заседании ПАСЕ.

"Вы приняли соответствующее решение, и я без какой-либо наивности поддерживаю это решение", — добавил он, обращаясь к делегатам осенней сессии ассамблеи.

Франция в настоящее время является страной-председателем в Совете Европы.