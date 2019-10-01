Старец Маркс за семью морями. В чем секрет китайского коммунизма

Особенный коммунизм

"Торжественно и воодушевленно председатель Мао провозгласил: "Соотечественники, с этого дня учреждается Центральное народное правительство Китайской Народной Республики", — читаем в газете семидесятилетней давности.

Так 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь объявили о новом государстве.

Основатель коммунистического государства и сегодня остается символом КНР. Его авторитет не ставится под сомнение. Портрет Мао Цзэдуна украшает главную площадь страны, неподалеку находится мавзолей — достопримечательность столицы.

Однако китайская компартия пришла к власти не так, как большевики. Сподвижники Мао не просто "пересадили" советскую идеологию на китайскую почву. Они создали свое уникальное рабоче-крестьянское движение, обратившись, в частности, к традиционным верованиям и обычаям.

Даже в современном Китае, согласно опросам, Мао Цзэдун очень почитаем среди населения. Изображения буддийских бодхисаттв часто соседствует с портретами "великого кормчего". Образ коммунистического лидера, боровшегося в том числе с предрассудками и суевериями, оказался на алтарях в окружении курительных палочек и подношений в виде фруктов, водки и сигарет.

На родине председателя Мао в Шаошане его мемориалу поклоняются, сжигают ритуальные подарки. Все это — отголоски тех времен, когда социалистическая революция только зарождалась.

"Мы пойдем другим путем"

Синьхайская революция в 1911 году положила конец правлению последней династии Цин. Однако после Первой мировой войны в Китайской Республике назрел кризис. Этому способствовали и внешняя экспансия, и внутренняя междоусобица военных, и тяжелое положение рабочих и, конечно, влияние на интеллигенцию Октябрьской революции в России

Во времена создания коммунистической партии в 1921 году народные массы были очень далеки от идей Маркса и Ленина. Вождям пришлось подходить к делу творчески.

Родина многих именитых китайских революционеров, в том числе и Мао Цзэдуна, — провинция Хунань. Именно здесь, на угольной шахте городка Аньюань, появилась одна из первых рабочих организаций и ячейка компартии . Потом это место даже называли "маленькой Москвой".

В 1922 сюда отправился Ли Лисань, чтобы провести эксперимент. Во Франции он вдохновился движением французских рабочих и проникся идеями коммунизма. Однако, прекрасно зная местных жителей, их обычаи и традиции, понимал, что читать безграмотным шахтерами "Капитал" и толковать с ними о классовой борьбе — бесперспективно. Революционер пошел другим путем.

Бородатый старец за семью морями

Облачившись в наряд конфуцианского ученого (Ли Лисань действительно преподавал китайскую философию), он явился к начальству угольной шахты с предложением открыть для рабочих школу и клуб. Конечно, в "конфуцианском муже" никто не заподозрил коммуниста.

Революционные идеи он распространял, опираясь на фольклор. Во время одного из народных праздников организовал "танец львов", который обычно исполняли мастера школ боевых искусств. Шахтеры в соответствующих костюмах прошли по улицам города под бой барабанов и оглушительный треск фейерверков. Местные жители заинтересовались.

Многие из них потом пришли в клуб и школу. И Ли Лисань создал для них миф. Он рассказал, что основатель школы родился неподалеку — в городе Лилине, на родине самого Ли. Однако теперь он живет в далеких краях, и, чтобы найти его, нужно пересечь семь морей:

"Его имя — учитель Ма. Ему более 100 лет, и у него густая седая борода".

Нетрудно догадаться, что за понятным китайцам образом учителя Ма скрывался Карл Маркс.

На следующем празднике члены клуба участвовали в шествии с большим паланкином на плечах. В таких обычно находились фигуры божеств, но не в этот раз. Там красовался бюст мифического основателя школы — бородатого старца Маркса.

Первая забастовка

Когда дело дошло до стачки, Ли Лисань выдвинул лозунг:

"Раньше мы были скотиной, настало время стать людьми".

Это не совсем вписывалось в концепцию "классовой борьбы", зато пришлось очень по душе изнуренным кабальным трудом шахтерам.

Что же касалось конспирации, то Ли Лисань знал, что обеспечить ее можно с помощью тайных преступных организаций — триад. Оставалось привлечь их к сотрудничеству. И здесь он проявил умение общаться с местными на их "языке": в ночь инициации новичков пришел на место сходки с тушкой петуха и бутылкой алкоголя — традиционными атрибутами посвящения в триадах. Обо всем договорился, и первая забастовка рабочих угольной шахты в Аньюане в сентябре 1922 года принесла успех. Увеличения зарплаты и улучшения условий труда добились без кровопролития.

Этим опытом воспользовались и в других провинциях. Ли Лисань потом руководил революционерами в Шанхае, а затем и восстанием 1927 года в Наньчане. Но впал в немилость у партийного руководства, его раскритиковали и сослали в СССР в 1930 году. В Москве он женился на советской гражданке Елизавете Кишкиной, с которой в 1945 году вернулся на родину.

Красное солнце китайского коммунизма

Со временем китайская особенность обожествления учителя приобрела гротескные формы. Культ личности основателя государства начал складываться еще в 1940-е. Уже тогда коммунисты изучали его труды. Позднее появились скульптуры, портреты и картины, изображающие "великого кормчего", "красное солнце", "мудрейшего председателя".

Знаменитая красная книжечка с цитатами Мао Цзэдуна стала одним из символов культурной революции 1960-х. Культ личности Мао в те годы принял абсурдные масштабы. Человека могли избить за то, что при нем не было изображения председателя или он не мог процитировать красную книжечку.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году в КНР пришли к выводу, что далеко не все деяния председателя были правильными. Архитектор китайской перестройки — политики реформ и открытости 1980-х годов — Дэн Сяопин дал точную формулу: 70 процентов того, что делал Мао Цзэдун, было верным, но 30 процентов — ошибка.

Кроме того, Дэн Сяопин внедрил принцип коллективного руководства. С 1982 года конституция ограничила срок пребывания на посту председателя до двух пятилеток. Однако в 2018-м ЦК КПК внес в документ правки, и ограничения сняли.

Образ Мао Цзэдуна сегодня не только остается элементом мировой поп-культуры, но и сохраняет "божественные" черты — в глазах простых китайцев. Так или иначе, Китаю удалось стать одной из мировых сверхдержав, добивших невероятных успехов в экономике. Социализм с китайской спецификой победил.