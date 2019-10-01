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Работают заводы и появляется электричество: в пригороды Дамаска возвращается жизнь 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
В пригороды Дамаска возвращается жизнь
Фото: ТРК Звезда
Улицы Восточной Гуты разминированы, завалы разобраны и восстановлено водоснабжение, теперь власти сделали упор на электричество.
В Сирии восстанавливается производство, которое было разрушено в ходе войны: завод под Дамаском, выпускающий кабели и трансформаторы, выходит на довоенные мощности и готовится поставлять свою продукцию за рубеж.
Свечи и фонарики наконец-то можно убрать подальше в шкаф. Спустя всего несколько часов, когда трансформатор начнет работать, и в еще одном районе Восточной Гуты, спустя шесть лет появится свет. Тысячи семей с нетерпением ждут сегодняшнего вечера.
«Это уже пятая подстанция, которую мы восстанавливаем в этом районе. Когда люди возвращаются в свои оставленные дома, мы тут же принимаемся восстанавливать в районе электроснабжение», — рассказал инженер компании «Электрик-Дамаск» Мухаммад Муржан.
Восстановительные работы в пригородах Дамаска начались сразу же после освобождения этих районов от боевиков. Сейчас, когда улицы Восточной Гуты разминированы, завалы разобраны и восстановлено водоснабжение, власти сделали упор на электричество.
Мухаммад Шарбажи живет в Хаззе. Электрик с тридцатилетним стажем, он помогает рабочим чем может, ведь чем скорее они закончат работу, тем быстрее в его доме появится свет. Мухаммад вернулся в родной поселок больше года назад, откуда был вынужден бежать вместе со своей семьей, когда сюда пришли боевики.
«Когда сирийская армия взяла Хаззу, я решил вернуться сюда со своей семьей. Условия здесь хорошие. Вода есть, электричество налаживают, и даже школа работает уже», — рассказал Мухаммад Шарбажи.
Новые трансформаторы Сирия производит сама. Завод «Аль Итихад» под Дамаском — крупнейший в стране. Здесь производят и электрические кабели. Во время войны, как и тысячи других производств, предприятие простаивало. Однако, вот уже два года станки работают без остановки. Только в этом цеху по производству проволоки, в месяц выпускают около полутора тонн продукции, причем завод пока работает не на полную мощность.
«В месяц мы производим около пятисот трансформаторов напряжением от 25 ампер до 5000 ампер. Мы можем производить больше продукции в месяц чем производим, но пока этого хватает», — поделился главный инженер трансформаторного завода Аля Аль-Арш.
Главная проблема на предприятии — сырье. Сейчас его поставляют только Россия и Китай. Спрос на продукцию особенно высок на внутреннем рынке. Однако, уже сейчас в планах руководства выход на довоенные мощности и поставки продукции на экспорт.
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Комментарии
В мире , Дамаск , Сирия
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