Охрана тюрьмы потеряла заключенного

Охрана американской тюрьмы не может найти заключенного

Администрация тюрьмы в американском штате Арканзас не может найти заключенного, который был осужден за убийство и однажды уже сбегал из исправительного учреждения, переодевшись в униформу надзирателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Департамент исправительного учреждения штата Арканзас подтвердил, что охрана не смогла обнаружить 49-летнего заключенного Калвина Адамса, отбывающего пожизненное наказание без права на досрочное освобождение. Представитель тюрьмы Дина Тайлер заявила, что администрации неизвестно, смог ли Адамс покинуть территорию тюрьмы.

Адамс с сообщником сбежал из другого исправительного учреждения США в 2009 году, тогда заключенные покинули территорию тюрьмы в униформе охранников и четыре дня скрывались от полиции. За побег Адамс был приговорен ещё к 6 годам тюремного заключения.