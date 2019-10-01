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Охрана американской тюрьмы не может найти заключенного 

BFM.RU 1 час назад
Охрана тюрьмы потеряла заключенного
Фото: РИА Новости
Администрация тюрьмы в американском штате Арканзас не может найти заключенного, который был осужден за убийство и однажды уже сбегал из исправительного учреждения, переодевшись в униформу надзирателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
Департамент исправительного учреждения штата Арканзас подтвердил, что охрана не смогла обнаружить 49-летнего заключенного Калвина Адамса, отбывающего пожизненное наказание без права на досрочное освобождение. Представитель тюрьмы Дина Тайлер заявила, что администрации неизвестно, смог ли Адамс покинуть территорию тюрьмы.
Адамс с сообщником сбежал из другого исправительного учреждения США в 2009 году, тогда заключенные покинули территорию тюрьмы в униформе охранников и четыре дня скрывались от полиции. За побег Адамс был приговорен ещё к 6 годам тюремного заключения.
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В мире , Криминал , РИА Новости , телеканал NBC
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