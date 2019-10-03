Трамп обвинил конгрессмена Шиффа в мошенничестве 

Данные, имеющиеся в распоряжении администрации США, показывают, что председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) мог быть причастен к подготовке жалобы по поводу июльского телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил в среду американский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме, сообщает ТАСС.
«Это свидетельствует о том, что Шифф — мошенник. Мне очень нравится этот вопрос!» — сказал Трамп, комментируя газетную публикацию, согласно которой Шифф узнал о жалобе осведомителя на разговор Трампа с Зеленским за несколько дней до официальной передачи заявления. «Я думаю, это скандал, что он знал заранее. Я даже пойду немного дальше и скажу, что он, возможно, помогал писать ее», — добавил президент США.
«Я выражаю большое уважение «Нью-Йорк таймс» за то, что они опубликовали такой материал», — отметил глава Белого дома. «Это сенсация. Он знал задолго до того, как это произошло. Он также помог написать ее. Это жульничество», — подчеркнул президент.
Ранее Трамп предлагал арестовать Шиффа за государственную измену из-за искажения им фактов телефонного разговора президента США с Зеленским. Трамп подчеркнул, что законодатель зачитал в Конгрессе заявление, в котором содержались ложные и выдуманные факты.