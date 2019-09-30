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Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу 

Lenta.ru 1 час назад
Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу
Фото: Reuters
Вложения России в Венесуэлу продолжают расти. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своей пресс-конференции, видео с которой опубликовано в его Twitter-аккаунте.
Мадуро заявил, что инвестиции российских предпринимателей и компаний в венесуэльскую экономику выросли, однако конкретных данных не назвал. «Во время визита в Россию мы договорились продолжать двигаться вперед в вопросе всех видов инвестиций — нефтяных, газовых, для производства продуктов питания, для расширения торговли», — сказал венесуэльский лидер.
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В мире , Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Венесуэла
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