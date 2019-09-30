Мадуро рассказал о вложениях России в Венесуэлу

Мадуро заявил, что инвестиции российских предпринимателей и компаний в венесуэльскую экономику выросли, однако конкретных данных не назвал. «Во время визита в Россию мы договорились продолжать двигаться вперед в вопросе всех видов инвестиций — нефтяных, газовых, для производства продуктов питания, для расширения торговли», — сказал венесуэльский лидер.