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Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Турция намерена сама создать зону безопасности в Сирии
Фото: РИА Новости
Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, которое транслирует телеканал NTV.
"К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути", — сказал турецкий лидер.
Ранее сообщалось, что Анкара планирует создать зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном.
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В мире , Ближний Восток , Безопасность , Новости и события Востока , Война в Сирии , Реджеп Эрдоган , Сирия , Турция
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