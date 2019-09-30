ЕС при введении санкций перепутал Венесуэлу с Боливией

В одном из документов вместо вице-президента этой страны указан вице-президент некоей «Боливийской Республики Венесуэлы».

Об этом говорится на сайте Совета Евросоюза ЕС ввёл санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года, а в июне 2018 года внёс в список новые фамилии, включая вице-президента Делси Родригес Гомес. При этом во французской версии документа Гомес представили как «вице-президента Боливийской республики Венесуэла». Ошибку заметили только сейчас.

В сентябре ЕС внёс в санкционный список фамилии семерых представителей сил безопасности и разведки Венесуэлы.