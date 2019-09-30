Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ОБСЕ обеспокоены угрозами журналистам со стороны украинских неонацистов 

ТАСС 40 минут назад
В ОБСЕ обеспокоены угрозами украинских неонацистов
Фото: РИА Новости
Власти Украины должны провести расследование угроз, которые поступают участникам проекта группы Bellingcat из-за мониторинга ситуации с неонацистами в этой стране. С таким заявлением выступило в понедельник Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
"Сообщения о том, что участники группы Bellingcat monitoring project, которые писали о крайне правых на Украине, получали угрозы расправы, вызывают беспокойство, они неприемлемы. Я призываю власти провести быстрое расследование, привлечь всех виновных к ответственности и обеспечить безопасность журналистов", — говорится в Twitter Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.
В жилом доме по батареям пустили электричество
ТАСС: последние новости
В Эр-Рияде считают, что обострение ситуации с Ираном приведет к скачку цен на нефть В Эр-Рияде считают, что обострение ситуации с Ираном приведет к скачку цен на нефть Экс-президент Украины Порошенко вызван на допрос с использованием полиграфа Экс-президент Украины Порошенко вызван на допрос с использованием полиграфа Российская делегация готова к диалогу с украинскими коллегами в ПАСЕ Российская делегация готова к диалогу с украинскими коллегами в ПАСЕ
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школьники избили и ограбили врача
Российские школьники избили и ограбили врача12
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию26
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»5
Пока вы не уснули: Украина строит границу с Крымом на века
Пока вы не уснули: Украина строит границу с Крымом на века127
У космонавта на МКС увеличилась голова
У космонавта на МКС увеличилась голова15
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение