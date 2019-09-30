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Саакашвили заявил, что поможет народу Грузии «разобраться с олигархом» 

RT на русском 42 минуты назад
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на родину в преддверии предстоящих в этой стране осенью 2020 года парламентских выборов, чтобы «разобраться с олигархом» Бидзиной Иванишвили, председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
«В следующем году в Грузии по графику должны состоятся парламентские выборы. И не смотря на угрозы ареста и не только ареста со стороны пророссийского режима олигарха Иванишвили, но и со стороны (главы МИД России Сергея) Лаврова, потребовавшего два дня назад пресечь мою активность в Грузии, я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом», — написал Саакашвили в Facebook.
Он отметил, что в настоящее время находится в Одессе, где занимается «местной проблематикой».
Ранее Саакашвили сообщил, что собирается вернуться в Грузию в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности».
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В мире , Михаил Саакашвили , Бидзина Иванишвили , МИД , Грузия
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