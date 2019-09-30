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Указ Зеленского оказался скопирован с документа ООН 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Указ Зеленского оказался скопирован с документа ООН
Фото: Reuters
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о целях устойчивого развития страны до 2030 года. Однако выяснилось, что его текст дословно скопирован с аналогичного документа ООН.
В указе Зеленского под первым пунктом указано «преодоление бедности», под вторым — «преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства», под третьим — «обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».
Эти и все остальные цели (всего — 17) дословно скопированы с подробного документа ООН под названием «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Отметим, что скопированный документ об устойчивом развитии Украины уже вступил в силу.
На сходство обратил внимание в своем Telegram одесский журналист Юрий Ткачев.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Юрий Ткачев , ООН
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