Указ Зеленского оказался скопирован с документа ООН

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о целях устойчивого развития страны до 2030 года. Однако выяснилось, что его текст дословно скопирован с аналогичного документа ООН

В указе Зеленского под первым пунктом указано «преодоление бедности», под вторым — «преодоление голода, достижение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства», под третьим — «обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Эти и все остальные цели (всего — 17) дословно скопированы с подробного документа ООН под названием «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Отметим, что скопированный документ об устойчивом развитии Украины уже вступил в силу.