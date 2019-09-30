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Пока вы не уснули: россиян предупредили о росте цен 

Рамблер 1 час назад

Российский «Тополь-М» поразил цель

Министерство обороны России заявило, что с космодрома Плесецк была запущена ракета "Тополь-М".

Грету Тунберг призвали убить

Грету Тунберг следует убить, заявил в своем фейсбуке президент «Друзей Токийского дворца» и был за это уволен.

Украина строит границу с Крымом на века

Пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры анонсировала в фейсбуке скорое завершение строительства на границе с Крымом контрольных пунктов въезда — выезда «Чонгар» и «Каланчак».

Грузия встретила Россию в ПАСЕ протестом

Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.

Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком

Посольство РФ в Норвегии назвало фейком и «грубой провокацией» сообщение издания Aldrimer.no о появлении на Шпицбергене и материковой территории королевства российского спецназа.

Решена судьба Устинова

Мосгорсуд рассмотрел представление Генпрокуратуры и заменил реальный срок наказания на условный актеру Павлу Устинову.

Найден подозреваемый в убийстве 14-летней россиянки в Испании

Полиция Германии задержала 17-летнего подростка из России, которого разыскивали по подозрению в убийстве 14-летней сестры в Испании.

Провокация? Песня Меладзе взбесила грузин

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке.

Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен

Причина возможного удорожания — введение в экспериментальном порядке электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), что ведет к дополнительной нагрузке на бизнес.

Россияне назвали критерий бедности

Субъективная граница бедности выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума. Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности.
Комментарии77
В мире , Видео , Валерий Меладзе , Грета Тунберг , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Левада-центр , Совет Европы , Мосгорсуд , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Плесецк
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