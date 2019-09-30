Пока вы не уснули: россиян предупредили о росте цен 

Российский «Тополь-М» поразил цель
Министерство обороны России заявило, что с космодрома Плесецк была запущена ракета "Тополь-М".
Грету Тунберг призвали убить
Грету Тунберг следует убить, заявил в своем фейсбуке президент «Друзей Токийского дворца» и был за это уволен.
Украина строит границу с Крымом на века
Пресс-служба украинского Министерства инфраструктуры анонсировала в фейсбуке скорое завершение строительства на границе с Крымом контрольных пунктов въезда — выезда «Чонгар» и «Каланчак».
Грузия встретила Россию в ПАСЕ протестом
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
Посольство РФ в Норвегии назвало фейком и «грубой провокацией» сообщение издания Aldrimer.no о появлении на Шпицбергене и материковой территории королевства российского спецназа.
Решена судьба Устинова
Мосгорсуд рассмотрел представление Генпрокуратуры и заменил реальный срок наказания на условный актеру Павлу Устинову.
Найден подозреваемый в убийстве 14-летней россиянки в Испании
Полиция Германии задержала 17-летнего подростка из России, которого разыскивали по подозрению в убийстве 14-летней сестры в Испании.
Провокация? Песня Меладзе взбесила грузин
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке.
Молоко по цене золота: россиян предупредили о росте цен
Причина возможного удорожания — введение в экспериментальном порядке электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), что ведет к дополнительной нагрузке на бизнес.
Россияне назвали критерий бедности
Субъективная граница бедности выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума. Согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности.