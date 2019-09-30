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Покинувший Украину кум Порошенко решил дать показания против Трампа 

Lenta.ru 1 час назад
Кум Порошенко решил дать показания против Трампа
Фото: Reuters
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Би-би-си Украина» заявил о готовности выступить в Конгрессе США и дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
«Почему бы и нет», — заявил Луценко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам бывшего генпрокурора, он «ничего не боится». При этом Луценко подчеркнул, что никогда не имел контактов с американским президентом, однако неоднократно общался с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани. Он отметил, что среди тем, которые они обсуждали, было в том числе и «дело Байдена».
В том же интервью Луценко заявил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Это дело, по его словам, относится к юрисдикции США, а на Украине повода для начала расследования нет. Еще раньше Луценко говорил, что Байден-младший не нарушал украинское законодательство.
Юрий Луценко, который приходится кумом экс-президенту Украины Петру Порошенко, занимал пост генерального прокурора страны с 2016 по 2019 год. 30 сентября стало известно, что он покинул страну из-за кризиса в связи с импичментом президента США, однако позже его пресс-секретарь уточнила, что Луценко уехал в Великобританию на курсы по изучению английского языка.
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Комментарии
В мире , США , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Конгресс США
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