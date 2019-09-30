Покинувший Украину кум Порошенко решил дать показания против Трампа

«Почему бы и нет», — заявил Луценко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам бывшего генпрокурора, он «ничего не боится». При этом Луценко подчеркнул, что никогда не имел контактов с американским президентом, однако неоднократно общался с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани . Он отметил, что среди тем, которые они обсуждали, было в том числе и «дело Байдена ».

В том же интервью Луценко заявил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Это дело, по его словам, относится к юрисдикции США, а на Украине повода для начала расследования нет. Еще раньше Луценко говорил, что Байден-младший не нарушал украинское законодательство.