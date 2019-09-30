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Шварценеггер подарил Tesla юной шведке, отчитавшей мировых лидеров в ООН 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Грета Тунберг получила подарок от Шварценеггера
Фото: © REUTERS
По словам актера, данный автомобиль лучше всего соответствует взглядам экоактивистки, выступающей за сокращение вреда окружающей среды.
Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал подарок 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. Арнольд подарил девушке автомобиль Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан производства компании Tesla.
Шварценеггер встречался с юной шведской активисткой ранее в этом году в Вене и был поражен тем, какое влияние ее голос оказывает на общество борцов за экологию. Тогда же актер пообещал Грете любую помощь, если она ей когда-нибудь потребуется. И вот теперь это обещание вылилось в подарок электрокара. Данный автомобиль, по замыслу актера, поможет Грете удобно передвигаться по США, где она должна принять участие в нескольких акциях протеста.
Известно, что экоактивистка запретила своим родителям ездить на машине из-за выхлопов и летать на самолетах из-за выбросов углекислого газа. До Нью-Йорка, где она выступила в ООН со своей уже легендарной обличительной речью, Грета добиралась на 18-метровой парусной яхте, которую ей предоставил монакский князь Пьер Казираги. Судно было оснащено солнечными батареями и ведром в качестве гальюна.
Напомним, о Грете заговорил весь мир после того, как она на прошлой неделе обрушилась с критикой на мировых лидеров в ООН. Тунберг заявила, что «у нее украли мечты и детство». Девушка заявила, что в то время, когда общество находится в самом начале массового вымирания, политиков заботит только экономический рост.
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В мире , Арнольд Шварценеггер , Пьер Казираги , Грета Тунберг , ООН , Вена
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