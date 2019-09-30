Грета Тунберг получила подарок от Шварценеггера

Шварценеггер подарил Tesla юной шведке, отчитавшей мировых лидеров в ООН

По словам актера, данный автомобиль лучше всего соответствует взглядам экоактивистки, выступающей за сокращение вреда окружающей среды.

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал подарок 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг . Арнольд подарил девушке автомобиль Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан производства компании Tesla.

Good guy Arnold 👊🏼https://t.co/jlhjxthvrl— Tesla Owners Online (@Model3Owners) September 29, 2019 Шварценеггер встречался с юной шведской активисткой ранее в этом году в Вене и был поражен тем, какое влияние ее голос оказывает на общество борцов за экологию. Тогда же актер пообещал Грете любую помощь, если она ей когда-нибудь потребуется. И вот теперь это обещание вылилось в подарок электрокара. Данный автомобиль, по замыслу актера, поможет Грете удобно передвигаться по США, где она должна принять участие в нескольких акциях протеста.

Известно, что экоактивистка запретила своим родителям ездить на машине из-за выхлопов и летать на самолетах из-за выбросов углекислого газа. До Нью-Йорка, где она выступила в ООН со своей уже легендарной обличительной речью, Грета добиралась на 18-метровой парусной яхте, которую ей предоставил монакский князь Пьер Казираги . Судно было оснащено солнечными батареями и ведром в качестве гальюна.

Напомним, о Грете заговорил весь мир после того, как она на прошлой неделе обрушилась с критикой на мировых лидеров в ООН. Тунберг заявила, что «у нее украли мечты и детство». Девушка заявила, что в то время, когда общество находится в самом начале массового вымирания, политиков заботит только экономический рост.