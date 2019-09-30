Умер звезда индийского кино

За полвека карьеры Виджу Хоте сыграл в более чем 340 фильмах.

За свою жизнь актер успел прославиться как исполнитель ролей злодеев. Несмотря на такое амплуа, он пользовался огромной популярностью в Индии и среди любителей индийского кино по всему миру.

Хоте родился в семье потомственных актеров. Его отец играл в театре, а впоследствии и родная сестра тоже предпочла актерскую стезю. Виджу всегда хотел пойти по стопам отца, но получил первую роль только в 60-х. Он сыграл в нескольких фильмах, но настоящую известность обрел только после выхода фильма «Месть и закон».

Огромная популярность свалилась на него в следующие два десятилетия. Актера постоянно приглашали играть в различных фильмах, в том числе проходных. Среди самых известных его работ были роли в фильмах «Третий глаз Шивы», «Испепеляющая страсть» и «Разные судьбы».

В последние пять лет об актере стало поступать все меньше информации. Тогда стали появляться слухи о том, что у него проблемы со здоровьем. Виджу скончался в Мумбаи, где жил последние годы.