США нанесли новый санкционный удар

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за «вмешательство в выборы», сообщило американское Министерство финансов.

Помимо Кузьмина и Нестерова, ограничения коснутся компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированных на Сейшельских островах, а также Linburg Industries Ltd, имеющей регистрацию в Чехии

Как отмечают в США, указанные фирмы и физлица связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным . Компании, попавшие под санкции, владеют тремя самолетами и яхтой. Как считает минфин США, они принадлежат Пригожину. В числе самолетов — бизнес-джет Raytheon Hawker 800XP с регистрационным номером M-VITO. С 2012 года самолет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает его владельцев.

Этот самолет, как ранее писала «Би-би-си», в январе 2019 года Евгений Пригожин использовал для полета в Судан для участия в мирных переговорах властей ЦАР с вооруженной оппозицией.

По данным Минфина США, семья Пригожина, судя по данным социальных сетей, также отдыхала на яхте St. Vitamin, приобретенной компанией Beratex в 2014 году.

Цель санкций в Вашингтоне называют прямо — оказать давление на Пригожина.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы «Пригожин и подобные ему» не нашли комфортного укрытия до тех пор, пока не перестанут вести «дестабилизирующую деятельность, угрожающую Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам».

«Мы ясно говорим: мы не потерпим зарубежного вмешательства в наши выборы. Соединенные Штаты продолжат выступать против тех, кто пытается подорвать наши демократические процессы, и мы не будем сомневаться в введении дополнительных санкций для увеличения давления на Россию за ее дестабилизирующие и неприемлемые действия», — заявил глава Госдепа.

До этого, 26 сентября, Соединенные Штаты наложили санкции на трех россиян, пять судов и одну компанию. Об этом сообщили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Поводом для новых рестрикций послужила «незаконная поставка авиатоплива» вооруженным силам России, находящимся в Сирии.

Американская администрация таким образом пресекла обходной путь, по которому вопреки санкциям США «доставлялось авиационное топливо российским силам, действующим в Сирии», рассказали в американском минфине.

Также в черный список была включена московская компания Maritime Assistance. По мнению США, она была подставная и связана с ранее попавшей под американские санкции российской компанией «Совфрахт». Ее внесли в черный список в 2016 году за работу на территории Крыма.

Соединенные Штаты обвиняют данную компанию в том, что она состоит в сговоре по уклонению от санкций с целью осуществления платежей и содействия транспортировке авиатоплива российским силам, которые находятся в Сирии для поддержки правительства президента Башара Асада , указали в пресс-релизе.

В обновленный санкционный список внесены и три менеджера «Совфрахта»: Илья Логинов , Иван Окороков и Карен Степанян.

Кроме того, OFAC наложило санкции на пять судов уже внесенной ранее в черный список российской компании «Транспетрочарт». Среди них OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат».

При этом рестрикции предполагают полную заморозку активов и имущества на территории Соединенных Штатов, а также невозможность проведения операция с объектами этой страны.