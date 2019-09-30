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Россия запретила въезд в страну вице-спикеру Сейма Польши 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Вице-спикеру Сейма Польши запретили въезд в РФ
Фото: РИА Новости
Россия запретила въезд в страну и на территорию Союзного государства вице-спикеру Сейма (нижняя палата парламента, — прим. ВЗГЛЯД) Польши Малгожате Госевской. О запрете она узнала при пересечении польско-белорусской границы.
По ее словам, на границе ей сообщили, что въезд в Россию для нее запрещен.
«Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее — что мне запрещен въезд в Россию. Не понятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников», — приводит слова Госевской «Польское радио».
Кроме того, белорусские пограничники предприняли попытку проверить багаж вице-спикера Сейма, несмотря на то, что она ехала на автомобиле генерального консула Польши в Гродно.
Вице-спикер Сейма Польши была внесена в список лиц, въезд которым на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен, по инициативе российской стороны, это подтвердили в Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии, передает «Интерфакс».
«В связи с тем, что с участием Малгожаты Госевской были запланированы официальные мероприятия в Гродненской области, по разрешению компетентных лиц для нее было сделано исключение и ее впустили в Белоруссию. Однако вице-спикера сейма Польши предупредили о том, что ей запрещен въезд в Россию», — сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.
Он добавил, что Госевская «включена в данный список по инициативе компетентных органов Российской Федерации».
При этом «в целях обеспечения безопасности на территории Союзного государства Белоруссии и России действует единый список лиц, въезд и пребывание которых запрещено или нежелательно» — уточнил Бычковский.
В Белоруссии Госевская встретилась с представителями польской диаспоры. В Гродно она возложила цветы к могилам поляков, защищавших в 1939 году город от советов. В Волковыске Госевская участвовала в инаугурации нового учебного года в польской школе.
Ранее въезд на территорию России запретили бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
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Комментарии
В мире , Антон Бычковский , Виктория Нуланд , Интерфакс , Польша
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