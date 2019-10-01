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Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге в декабре 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Следующий саммит ЕАЭС пройдет в Петербурге в декабре
Фото: РИА Новости
Cледующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года. Об этом после его заседания в Ереване во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге", — сказал он.
В 2020 году председательство в ЕАЭС переходит к Белоруссии.
Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом Евразийского экономического союза, в его состав входят главы государств — членов ЕАЭС. Заседания совета проводятся не реже раза в год.
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В мире , Ближний Восток , Кавказ , Политика , СНГ , Никол Пашинян , ЕАЭС , Армения , Ереван
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