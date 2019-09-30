Более 20 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта

Более 20 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили российские паспорта с момента начала приема документов в мае 2019 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на миграционную службу МВД ДНР.

В ведомстве также сообщили, что документы на получение российских паспортов подали больше 43 тыс. человек.

«На данный момент 20 576 жителей ДНР получили паспорта РФ, 43 614 человек подали документы», — сообщил агентству представитель миграционной службы МВД ДНР.