Более 20 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта 

Более 20 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили российские паспорта с момента начала приема документов в мае 2019 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на миграционную службу МВД ДНР.
В ведомстве также сообщили, что документы на получение российских паспортов подали больше 43 тыс. человек.
«На данный момент 20 576 жителей ДНР получили паспорта РФ, 43 614 человек подали документы», — сообщил агентству представитель миграционной службы МВД ДНР.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 1 мая глава государства еще одним указом предоставил право получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. В июле Владимир Путин своим указом распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области Украины.