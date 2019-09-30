Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия оказалась в состоянии «постоянной войны» с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 11 минут назад
Британия заявила о «постоянной войне» с Россией
Фото: globallookpress.com
Великобритания постоянно находится в состоянии войны в связи с кибератаками со стороны России и других государств, заявил начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер.
«Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются. Все из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день», — передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph заявление Картера.
Генерал добавил, что основная угроза связана с информационным пространством и исходит с территории России и Китая. При этом Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.
В июне появилась информация о многолетних попытках США совершить ряд кибератак на объекты систем управления инфраструктуры в России. О кибератаках на особо важные области российской экономики рассказал также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, допустив при этом гипотетическую возможность кибервойны между США и Россией.
Напомним, 1 августа в армии Соединенного Королевства появилось специализирующееся на ведении информационной войны подразделение, задача которого — воздействовать на общественное мнение и противников государства.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Саудовский принц объяснил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовский принц объяснил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ В Европе признали власть США В Европе признали власть США Украина начала обустраивать границу с Крымом на века Украина начала обустраивать границу с Крымом на века
Комментарии
В мире , Армия , Дмитрий Песков , Николас Картер , Daily Telegraph , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина строит границу с Крымом на века
Украина строит границу с Крымом на века13
Украинская делегация в ПАСЕ встала на сторону России
Украинская делегация в ПАСЕ встала на сторону России84
Зюганов назвал «главных предателей Родины»
Зюганов назвал «главных предателей Родины»521
«Искры летели»: Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем
«Искры летели»: Кудрявцева рассказала о ссорах с мужем
В Европе признали власть США
В Европе признали власть США107
Видео
«Как смотреть в глаза Меркель?»
00:40
«Как смотреть в глаза Меркель?»
В мире Украина
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19