В Раде заявили о важности диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о важности контактов с РФ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что отказ от общения с Россией является неправильным решением. По словам депутата Верховной рады от партии «Слуга народа», игнорировать Москву не получается. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит, — цитирует Ясько РИА Новости. Ранее News.ru сообщал, что член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков предложил Киеву рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с Крымом. По его словам, запуск официальных пассажирских перевозок на границе с полуостровом станет плюсом для украинцев. Так сенатор прокомментировал словам украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, заявившего, что Украина строит на обеих ведущих в Крым дорогах в Чонгаре и Каланчаке контрольные пункты и транспортные хабы.

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